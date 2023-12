Pasco Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Basierend auf dem Pasco-RSI von 50,33 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 41,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die Anlegerstimmung bezüglich Pasco in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein ähnliches Bild. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher wird die Aktie von Pasco auch in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Pasco-Aktie eine Entfernung von +3,95 Prozent vom GD200 (1625,85 JPY), was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1622,18 JPY auf, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Pasco-Aktie unter Berücksichtigung der 50- und 200-Tage-Durchschnittswerte als "Neutral" bewertet.