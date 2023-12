Pasco Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Stärke Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Pasco als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pasco-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,23 und ein Wert für den RSI25 von 39,75, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Investoren im Internet lassen ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung der Aktie schließen. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pasco zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pasco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1621,7 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1710 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,44 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1623,08 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Pasco-Aktie sowohl auf Basis des RSI als auch der technischen Analyse eine neutrale bis positive Bewertung.