Partnerschaft von VicOne mit NXP Semiconductors und Inventec schafft eine integrierte automobile Cybersicherheitslösung für SDVs in Echtzeit

SANTA CLARA, Kalifornien (ots) -Kombination von NXP Vehicle Network Prozessor, Inventec Central Gateway & VicOne Software erleichtert Automobilherstellern & Zulieferern die Implementierung automobiler CybersicherheitslösungenVicOne, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, gab heute seine neue Zusammenarbeit mit dem niederländischen Halbleiterhersteller NXP® Semiconductors (https://www.nxp.com/) und dem Automobil Elektronik Anbieter Inventec (https://www.inventec.com/) bekannt. Gemeinsam bieten die Partner eine integrierte Cybersicherheitslösung in Echtzeit für eine neue Klasse von Software-definierten Fahrzeugen (SDVs).Hierbei wird das von NXPs fahrzeuginternem Netzwerkprozessor S32G angetriebene zentrale Fahrzeug-Gateway (https://ame.inventec.com/product/13) (CGW) von Inventec mit den Cybersecurity-Softwarelösungen von VicOne integriert. Diese standardmäßige Sicherheitslösung bietet eine schlüsselfertige Anwendung, die die Kompatibilität und Leistung der automobilen Gesamtsysteme von Automobil-Erstausrüstern (OEMs) und deren Zulieferern verbessert, um die Skalierbarkeit der Systeme zu fördern und die Markteinführung zu optimieren. Darüber hinaus entspricht die Integration in hohem Maße den neuen Compliance-Anforderungen innerhalb der Automobilindustrie, wie z. B. dem ISO/SAE 21434-Standard für automobile Cybersicherheitstechnik.Durch die Kombination der automobilen Cybersicherheitslösungen von VicOne mit dem auf dem S32G-Netzwerkprozessor von NXP basierenden Central Gateway von Inventec, bietet die gemeinsame End-to-End-Lösung entscheidende Sicherheitsfunktionen zur Bekämpfung der sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen, wie etwa:- Eine Deep-Packet-Inspection (DPI) in Echtzeit, inklusive Erkennung von schadhaftem Datenverkehr in Fahrzeugnetzwerken- Eine Systemanalyse mit umfassender Transparenz zur Identifizierung von Cyberbedrohungen und proaktiver Suche nach potenziellen Sicherheitsrisiken- Eine Cyberabwehr mittels "virtuellem Patching" zum Schutz bedrohter Systeme - ganz ohne Code-Änderungen oder Firmware-UpdatesVicOne stellt die gemeinsame Lösung auf der NXP Connects (https://www.nxp.com/company/about-nxp/events/nxp-connects:NXP-CONNECTS) 2023 vor, die noch bis zum 14. Juni in Santa Clara, Kalifornien, stattfindet. Die von VicOne gesponsorte Veranstaltung bringt mehr als 1.000 Ingenieure für zwei Tage zusammen und beinhaltet unter anderem NXP-Schulungen, Networking, Lösungsdemonstrationen und Präsentationen verschiedener Branchenführer."Automobilhersteller und Zulieferer, die ihre Software schnell genug weiterentwickeln, können entscheidende Wettbewerbsvorteile für sich beanspruchen, aber der komplexe und stark vernetzte Aufbau der heutigen SDVs erhöht die Bedeutung der Cybersicherheit", erklärt Edward Tsai, Vice President of Strategic Partnership bei VicOne. "Die integrierte Sicherheitslösung, die aus unserer Partnerschaft mit NXP und Inventec resultiert, ermöglicht der Automobilindustrie eine einfachere und nahtlosere Implementierung robuster Schutzfunktionen von angesehenen, etablierten Lösungsanbietern und bietet Zukunftssicherheit bei neu auftretenden Cyberrisiken.""Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und die Nutzung komplementären Fachwissens und fortschrittlicher Technologien zur Lösungsentwicklung ist von entscheidender Bedeutung, um die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge zu beschleunigen", so Brian Carlson, Global Marketing Director für Fahrzeugsteuerungs- und Netzwerklösungen bei NXP. "Das auf den leistungsstarken Rechen-, Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen des NXP S32G-Prozessors aufsetzende und mit der dynamischen Sicherheitssoftware von VicOne integrierte Inventec Central Gateway, bietet eine attraktive Schutzlösung, um die sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen für die Cybersicherheit im Fahrzeug zu bekämpfen."Sam Yeh, Chief Strategy Officer und EVP von Inventec, ergänzt: "Durch unsere Zusammenarbeit mit NXP und VicOne entsteht eine ganzheitliche Elektroniklösung aus bewährten Komponenten mit gut integrierten Sicherheitsfunktionen. Damit können wir den aktuellen und zukünftigen Sicherheitsbedürfnissen der weltweiten Automobilhersteller und -zulieferer gerecht werden. Diese erste partnerschaftliche Lösung verspricht ein sichereres und geschütztes Fahrerlebnis für alle."Über VicOne:Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vicone.comPressekontakt:Pressekontakt VicOne in Europa:GlobalCom PR-Network GmbHMartin Uffmann / Slavena Radevamartin@gcpr.net / slavena@gcpr.netTel.: +49 (0)89 360 363-41 / -50Original-Content von: VicOne, übermittelt durch news aktuell