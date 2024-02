Partners Group AG Aktie: Was noch aussteht!

Die Partners Group Neutraling AG hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 29,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche nur um 3,32 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Partners Group Neutraling AG eine Outperformance von +26,46 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen glänzen, denn hier lag die Rendite um 24,23 Prozent über dem Durchschnittswert.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Partners Group Neutraling AG derzeit bei 998,29 CHF verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie trotz eines aktuellen Kurses von 1200 CHF einen Abstand von +20,21 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1165,29 CHF, was einer Differenz von +2,98 Prozent entspricht und daher zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Partners Group Neutraling AG auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,88 auf, was 5 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Partners Group Neutraling AG liegt bei 18,6, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und deutet auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.