Partners Group AG Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs der Partners Group Neutraling AG hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor eine Überperformance von 42,4 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,48 Prozent, wobei die Partners Group Neutraling AG aktuell 41,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Partners Group Neutraling AG liegt bei 33,55, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Partners Group Neutraling AG mit einem Kurs von 1286 CHF inzwischen +7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +22,5 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.