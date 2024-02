Partners Group AG Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien haben kann. Bei Partners Group Neutraling AG haben wir eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher kommt das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls zu "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Partners Group Neutraling AG verläuft aktuell bei 1005,64 CHF, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1222,5 CHF und hat damit einen Abstand von +21,56 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1170,75 CHF, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei 17,54, was als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Partners Group Neutraling AG diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.