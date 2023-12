Partners Group AG Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Partners Group Neutraling AG wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,17 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 24,35 entspricht. Somit wird die Aktie momentan weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird die Partners Group Neutraling AG-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Partners Group Neutraling AG bei 1228 CHF, was +12,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +29,59 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist die Partners Group Neutraling AG derzeit eine Dividendenrendite von 3,9 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,48 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Partners Group Neutraling AG-Aktie auf fundamentalen und technischen Grundlagen, während die Dividendenrendite als verbesserungswürdig angesehen wird.