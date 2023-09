Partners Group AG Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Für die Aktie Partners Group Holding AG aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 18.09.2023, 02:00 Uhr, ein Kurs von 1041.5 CHF geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Partners Group Holding AG einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Partners Group Holding AG jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Partners Group Holding AG schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,82 % und somit 2,12 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,94 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Partners Group Holding AG damit 8,38 Prozent über dem Durchschnitt (6,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 3,5 Prozent. Partners Group Holding AG liegt aktuell 11,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Partners Group Holding AG aktuell mit dem Wert 27,96 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 31,32. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

20.09.

