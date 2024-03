Partner Communications Company Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Partner Communications eine Performance von 2,79 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche eine Outperformance von +2,79 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu hatte der "Telekommunikationsdienste"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Partner Communications 2,79 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso wurden keine bedeutend intensiveren oder weniger intensiven Diskussionen als sonst über das Unternehmen geführt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Partner Communications-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1581,67 ILS für den Schlusskurs der Partner Communications-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1638 ILS (+3,56 Prozent Unterschied), was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Jedoch befindet sich der letzte Schlusskurs des 50-Tages-Durchschnitts (1728,18 ILS) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,22 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Partner Communications-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Partner Communications liegt bei 89,81, was als überkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.