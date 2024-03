Partner Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Partner Communications liegt bei 89,81, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Partner Communications daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Partner Communications-Aktie ein Durchschnitt von 1581,67 ILS für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1638 ILS (+3,56 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch beim 50-Tages-Durchschnitt von 1728,18 ILS unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,22 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Partner Communications eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Partner Communications in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,79 Prozent, was eine Outperformance von +2,79 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Drahtlose Telekommunikationsdienste" bedeutet. Auch im Sektor "Telekommunikationsdienste" lag die Performance von Partner Communications mit 2,79 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Partner Communications mit 185,51 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.