Partner Aktie: Was passiert jetzt?

In den letzten 12 Monaten hat Partner Communications eine Performance von 2,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung gezeigt, was bedeutet, dass Partner Communications eine Outperformance von +2,79 Prozent erreicht hat. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, und Partner Communications lag 2,79 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Partner Communications derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Drahtloser Telekommunikationsdienste. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Partner Communications wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Partner Communications in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Partner Communications-Aktie sowohl im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine positive Abweichung aufweist. Auf dieser Basis erhält Partner Communications somit eine "Gut"-Bewertung. In Summe wird Partner Communications auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.