Partner Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) für Partner Communications liegt bei 46,12, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung wird auch beim RSI25 beobachtet, der sich auf 35 beläuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Partner Communications derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Partner Communications-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1601,22 ILS liegt. Der letzte Schlusskurs (1740 ILS) liegt damit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei der der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Partner Communications-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating in Bezug auf die technische Analyse bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Partner Communications liegt bei 185, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentalen Kriterien ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Partner Communications-Aktie in den verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, was auf eine gemischte Markteinschätzung hinweist.