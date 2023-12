Partner Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Partner Communications-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 1602,71 ILS verläuft. Der Aktienkurs ging zuletzt bei 1779 ILS aus dem Handel und liegt damit um +11 Prozent über der GD200-Linie. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1539,8 ILS, was einer Differenz von +15,53 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde die Partner Communications-Aktie in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Partner Communications. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,63 Punkten und zeigt an, dass Partner Communications weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI (33,91) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.