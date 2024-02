Partner Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Partner Communications. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,44 Punkte, was bedeutet, dass Partner Communications momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Partner Communications weder überkauft noch überverkauft (Wert: 48,94), was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung für den RSI25 führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt Partner Communications mit einer Rendite von 2,79 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, wobei Partner Communications mit 2,79 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "guten" Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Wer aktuell in die Aktie von Partner Communications investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 0 Prozentpunkten erzielen. Somit führt dies zu einer "neutralen" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Partner Communications betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Partner Communications in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung, dass Partner Communications hinsichtlich der Stimmung als "neutral" bewertet werden muss.