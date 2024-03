Parsons Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Parsons abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gibt keine aktualisierten Bewertungen für Parsons im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 74 USD, was einen möglichen Rückgang um -10,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (82,34 USD) bedeutet. Dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Parsons-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

In den Diskussionen auf den sozialen Medien herrscht eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Parsons. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen über das Unternehmen diskutiert. Basierend auf dieser Stimmung wird die Aktie von Parsons als angemessen bewertet und erhält ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 31,38 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Parsons-Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Parsons verläuft bei 60,53 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der Aktienkurs bei 82,34 USD liegt und somit einen Abstand von +36,03 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 74 USD, was einer Differenz von +11,27 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Parsons-Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Gut" bewertet.