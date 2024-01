Parsons Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Parsons":

In den letzten beiden Wochen wurde Parsons von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigten. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft wird.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Parsons jedoch deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Parsons-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 52,43 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 62,71 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 39,77, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI somit als "Neutral" eingestuft.