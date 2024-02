Parsons Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Parsons":

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Parsons-RSI hat eine Ausprägung von 7,48, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 20,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Parsons derzeit bei 55,99 USD gehandelt. Da der Aktienkurs bei 74,9 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von +33,77 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 64,85 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von +15,5 Prozent und somit erneut ein "Gut"-Signal. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Parsons besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung führt. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Analysten bewerten die Parsons-Aktie auf langfristiger Basis insgesamt als "Gut". Von 18 Analysten wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird ein durchschnittliches Kursziel von 62,5 USD erwartet, was einer Erwartung von -16,56 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.