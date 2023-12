Parsons Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Die Aktie von Parsons wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten lagen 1 gute Bewertung und keine neutralen oder schlechten Bewertungen vor. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 51 USD, was einer Erwartung von -19,28 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 63,18 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Parsons diskutiert, an zehn Tagen vor allem positiv und an vier Tagen überwiegend negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten wieder positivere Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein insgesamt positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat kontinuierlich verbessert, und die Diskussionen über das Unternehmen nahmen zu. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für Parsons.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Parsons liegt bei 57,1 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 47,25 führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird die Parsons-Aktie daher als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.