Parlamentarischer Abend des BVMW: Die erfolgreiche Arbeit von Frauen im Mittelstand sichtbar machen

Berlin (ots) -Eine stärkere Vernetzung und mehr Angebote für Frauen in der Wirtschaft schaffen: Im Rahmen eines Parlamentarischen Abends hat der Bundesverband Der Mittelstand. BVMW jetzt Gäste aus Politik und Wirtschaft zusammengebracht, um in einer hochrangigen Runde zu diskutieren, wie erfolgreiche Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen gestärkt werden können. Der Verband hat 2018 die Verbandsinitiative "Starke Frauen, starker Mittelstand" gegründet.Unter anderem waren Leni Breymaier (SPD), Dorothee Bär (CSU), Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Nicole Bauer (FDP), Katrin Göring-Eckhardt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sowie die Unternehmerin, Gründerin und Autorin Verena Pausder jetzt der Einladung des Verbandes für eine Diskussionsrunde zur Position der Unternehmerin im Mittelstand in das Berliner dbb Forum gefolgt."Frauen müssen integraler Bestandteil der deutschen Wirtschaft sein. Je mehr Frauen in den Unternehmen arbeiten, umso besser ist es erwiesenermaßen für unsere Volkswirtschaft", betonte Markus Jerger, Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes, zum Auftakt des Abends. Der BVMW habe es sich daher schon länger zur Aufgabe gemacht, die erfolgreiche Arbeit von Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen im Mittelstand sichtbarer zu machen. Jerger: "Mit der Initiative "Starke Frauen, starker Mittelstand" bieten wir Unternehmerinnen eine Plattform zum Austausch - und wir bieten Unternehmerinnen die Möglichkeit, Vorbild für zukünftige Unternehmerinnen zu sein."Ekin Deligöz, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesfrauenministerin, betonte: "Wir wollen und wir brauchen mehr Frauen in Erwerbstätigkeit und als Unternehmerinnen, gerade in Zeiten des akuten Fachkräftemangels. Und das erreichen wir vor allem durch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und durch mehr starke Frauen in Führungspositionen. Mit der heutigen Veranstaltung wurde dafür ein starkes Signal gesetzt."Über den Verband:Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMW politisch zudem mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern.