Parkway Corporate, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Parkway Corporate-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,009 AUD am vergangenen Handelstag zeigt eine Abweichung von -10 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 AUD weist mit einem Schlusskurs von -10 Prozent einen ähnlichen Trend auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Parkway Corporate somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Parkway Corporate keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen vorwiegend positive Meinungen über Parkway Corporate in den sozialen Medien. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Parkway Corporate liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" für Parkway Corporate führt.