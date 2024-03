Parkway Corporate Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Arch Capital Group":

Die technische Analyse der Parkway Corporate zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,011 AUD) um +10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 AUD weist auf eine Abweichung von +10 Prozent hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Parkway Corporate hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen in diesem Zeitraum mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Parkway Corporate als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 36,36 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.