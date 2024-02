Parkson Retail-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Aktienkurs von Parkson Retail wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,86 Prozent auf, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 16,43 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -10,67 Prozent, und Parkson Retail liegt aktuell 11,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Parkson Retail. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da es keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen nicht wesentlich mehr oder weniger im Fokus der Anleger steht als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Parkson Retail diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Parkson Retail liegt der RSI7 bei 30,77 Punkten und der RSI25 bei 52,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Insgesamt wird das Parkson Retail-Wertpapier aufgrund der genannten Faktoren als "Neutral" bewertet.