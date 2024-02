Parkson Retail Asia Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Parkson Retail Asia-Aktie wird von Analysten aus verschiedenen Blickwinkeln bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,07 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,058 SGD liegt, was einer Abweichung von -17,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,06 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,33 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Parkson Retail Asia-Aktie beträgt 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (57,58) führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben.

In Bezug auf fundamentale Gesichtspunkte zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Parkson Retail Asia bei 1 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Multiline-Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 38 haben. Dies deutet darauf hin, dass Parkson Retail Asia aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.