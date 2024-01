Parkson Retail Asia Aktie: Bitte nicht vergessen!

Bei Parkson Retail Asia gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Parkson Retail Asia von 0,063 SGD mit einer Entfernung von -10 Prozent vom GD200 (0,07 SGD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,06 SGD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Parkson Retail Asia als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurde Parkson Retail Asia von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet, da vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Parkson Retail Asia mit einer Rendite von -32,95 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -0,43 Prozent kommt, liegt Parkson Retail Asia mit 32,52 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Parkson Retail Asia ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.