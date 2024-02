Parkson Retail Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Parkson Retail im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Parkson Retail. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und für die Parkson Retail-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,13 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,122 HKD deutlich darunter, was einer Abweichung von -6,15 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Parkson Retail somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,13 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-6,15 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Parkson Retail-Aktie führt. Insgesamt wird Parkson Retail also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Parkson Retail beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 39,13 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 53,54 im neutralen Bereich. Somit wird Parkson Retail auch für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Parkson Retail-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

