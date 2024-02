Parkside Products Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Parkside Products Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,05 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,03 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Parkside Products Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 4,39, was 81 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,35 im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Somit erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und auch der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Parkside Products beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich damit eine neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird die Parkside Products Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,29 liegt. Somit erhält die Aktie eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.