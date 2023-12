Parks America Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Parks! America liegt bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 48,28 und wird ebenfalls als neutral eingestuft, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Parks! America einen Wert von 117,13 auf, was 133 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Parks! America-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,34 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,32 USD weicht um -5,88 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,31 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Parks! America-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.