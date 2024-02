Parks America Aktie: Quo vadis?

In den letzten zwei Wochen wurde Parks! America von den Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI von Parks! America auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich folgendes Bild: Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Parks! America weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ähnliche Werte. Parks! America wird daher auch auf dieser Basis mit "Neutral" eingestuft.

Wenn es um Dividenden geht, so liegt die Dividendenrendite der Aktie von Parks! America bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Auch nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Parks! America als überbewertet. Mit einem KGV von 160,98 liegt der Wert insgesamt 224 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".