Parkmead, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Energieunternehmen Parkmead hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11.9 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zahlt die Börse derzeit 9,5 Euro für jeden Euro Gewinn von Parkmead, was 5 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Parkmead, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Parkmead-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Parkmead daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

