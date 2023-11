Parkmead Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Parkmead liegt bei 9, was im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 9,41) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält Parkmead eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Parkmead bei -72,12 Prozent, was mehr als 53 Prozent unterhalb des Durchschnitts liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -18,73 Prozent, wobei Parkmead mit 53,38 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv eingestellt. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -32,15 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Parkmead-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 21,37 GBP mit dem aktuellen Kurs von 14,5 GBP vergleicht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,49 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.