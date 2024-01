Parkmead Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Parkmead hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Performance gezeigt, wie aus dem Branchenvergleich hervorgeht. Die Dividende liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (11,88 %) niedriger ist. Dies entspricht einer Differenz von 11,88 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Parkmead in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -60,53 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche gezeigt, die im Durchschnitt um -12,27 Prozent gefallen sind. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Parkmead um 60,53 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Parkmead auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht wird Parkmead im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) als überbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,5, was einem Abstand von 4 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 9,17 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält Parkmead auch hier eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Parkmead festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Daher erhält Parkmead in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

