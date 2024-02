Parkmead Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf Parkmead wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Parkmead mit einem Wert von 9,5 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch kann die Aktie als preisgünstig angesehen werden und erhält aufgrund dieser fundamentalen Kriterien eine gute Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor hat Parkmead im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,46 Prozent erzielt, was 56,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -11,96 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Parkmead eine schlechte Bewertung von unseren Analysten.