Parkit Enterprise Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Parkit Enterprise Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 0,67 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie (0,65 CAD) um -2,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 0,65 CAD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Parkit Enterprise als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 1244,13 liegt es insgesamt 2644 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 45,34 liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Parkit Enterprise in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,69 Prozent, was eine Unterperformance von -25,98 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" bedeutet. Auch im Vergleich zum "Immobilien"-Sektor liegt die Rendite 19 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Parkit Enterprise-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein Durchschnittsrating von "Neutral" ergibt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele geben an, dass die Aktie um 53,85 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 0,65 CAD. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.