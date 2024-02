Parkit Enterprise Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Parkit Enterprise im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Immobiliensektor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -42,86 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche lag die durchschnittliche Rendite bei -10,24 Prozent, wobei Parkit Enterprise auch hier mit 32,62 Prozent deutlich darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Marktsituation zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden, der anzeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Parkit Enterprise liegt bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-tägigen Basis berechnet wird, beträgt 55,56 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Netz über Parkit Enterprise zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Parkit Enterprise mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,74 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.