Parker-Hannifin Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Am 27.06.2023, 07:30 Uhr notiert die Aktie Parker-hannifin an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 375.47 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Unsere Analysten haben Parker-hannifin nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Parker-hannifin liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Parker-hannifin vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 369,45 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (375,47 USD) könnte die Aktie damit um -1,6 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Parker-hannifin-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Parker-hannifin von 375,47 USD ist mit +20,34 Prozent Entfernung vom GD200 (312,01 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 337,58 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +11,22 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Parker-hannifin-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Parker-hannifin liegt mit einer Dividendenrendite von 1,6 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat einen Wert von 11,42, wodurch sich eine Differenz von -9,81 Prozent zur Parker-hannifin-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.