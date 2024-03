Parker-Hannifin Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Dividendenrendite von Parker-Hannifin beträgt derzeit 1,16 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,61 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten 12 Monaten hat Parker-Hannifin eine Rendite von 53,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 350,3 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -296,41 Prozent im Branchenvergleich für Parker-Hannifin. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 212,2 Prozent hatte, liegt Parker-Hannifin mit einer Unterperformance von 158,31 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht wird die Parker-Hannifin-Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft, da sie mit einem Kurs von 538,28 USD derzeit +8,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf +26,73 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Parker-Hannifin-Aktie einen Wert von 49,11 für RSI7 und 31,95 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Insgesamt erhält die Parker-Hannifin-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.