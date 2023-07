Parker-Hannifin Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Kurs der Aktie Parker-hannifin steht am 06.07.2023, 14:35 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 382.85 USD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Parker-hannifin auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Parker-hannifin-RSI ist mit einer Ausprägung von 28,09 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 29,78, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Buy" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,76 ist die Aktie von Parker-hannifin auf Basis der heutigen Notierungen 46 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (40,34) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Parker-hannifin niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 1,52 Prozentpunkte (1,65 % gegenüber 3,17 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".