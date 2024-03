Parker-Hannifin Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Parker-Hannifin-Aktie wird von Analysten überwiegend positiv bewertet, wie aus den Ergebnissen von 5 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate hervorgeht. Demnach wurden 3 Bewertungen als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft, während keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Aktuelle Berichte zeigen ähnliche Beurteilungen, wodurch sich das Rating für die Parker-Hannifin-Aktie im letzten Monat als "Gut" darstellt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 424 USD, was einen potenziellen Rückgang um 23,59 Prozent vom letzten Schlusskurs (554,89 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht", wobei Parker-Hannifin insgesamt ein "Neutral"-Rating von den Analysten erhält.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich Parker-Hannifin als unterbewertet, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,49 im Vergleich zum Branchenmittelwert von 58,45. Dies entspricht einer Unterbewertung von 56 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Parker-Hannifin daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor zeigt sich, dass die Parker-Hannifin-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 78,18 Prozent erzielt hat, was 34,78 Prozent über dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Im Bereich der Maschinenbranche beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 52,26 Prozent, wobei Parker-Hannifin aktuell 25,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

