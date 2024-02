Parker-Hannifin Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Analystenbewertung der Parker-Hannifin-Aktie zeigt, dass von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das bedeutet, dass das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating erhalten hat. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 381,6 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 28,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (530,81 USD) fallen könnte. Daher ergibt sich die Ableitung einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Parker-Hannifin von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Parker-Hannifin überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,21 ebenfalls an, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Gut"-Einstufung erfolgt. Insgesamt erhält das Parker-Hannifin-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Parker-Hannifin in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt. Aus der Auswertung ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung. Darüber hinaus zeigten sich 2 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale aus den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse erhält die Parker-Hannifin-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +28,41 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +10,48 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.