ParkerVision Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Parkervision-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine positive Tendenz. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,11 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,19 USD weicht somit um +72,73 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,1 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +90 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Parkervision-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf mittlerem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite für Parkervision beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält Parkervision eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Parkervision war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.