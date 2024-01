ParkerVision Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Parkervision-Aktie von Anlegern positiv bewertet

Die Parkervision-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurden vor allem neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt zeigt die Anleger-Stimmung daher eine positive Tendenz, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung der Parkervision-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,11 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,16 USD liegt, was einer Abweichung von +45,45 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,14 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+14,29 Prozent). Insgesamt ergibt sich daher auch aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Fundamental betrachtet gilt die Parkervision-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,45 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung", der 46,09 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse ebenfalls die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des letzten Monats. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Parkervision-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.