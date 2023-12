Parke Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Parke liegt bei 14,94, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 26,3 und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität kein signifikantes Muster im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Parke-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Parke im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,6 % auf, was 134,06 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Parke in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.