Parke Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, es gab jedoch keine negativen Diskussionen. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Parke. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 3,87 Prozent im Vergleich zum Kursniveau und liegt damit 135,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von Handelsbanken (138,93). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Parke-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das allgemeine Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse zeigt, dass Parke auf diesen beiden Faktoren gut abschneidet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Parke bei -12,14 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche erzielt eine mittlere Rendite von 0,19 Prozent, während Parke mit 12,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.