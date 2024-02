Parke Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Aktie von Parke bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,87 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 135,15 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Parke über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Parke in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Parke verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,57 Prozent, was einer Underperformance von -9,26 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Performance von Parke deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 17,3 USD nur um -1,14 Prozent vom GD200 (17,5 USD) entfernt ist, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Allerdings liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 18,7 USD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Parke-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.