Parkd Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse der Parkd-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,03 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,021 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -30 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,02 AUD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +5 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zu Parkd mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich wider, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen zu Parkd geäußert wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Parkd bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der derzeit einen Wert von 0 aufweist, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt. Dies führt zu der Einstufung "Gut". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 33, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Gut".