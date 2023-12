Parkd Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Parkd-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,03 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,027 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 10 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 0,03 AUD lag, sodass die Aktie auch hier mit einem Abstand von -10 Prozent als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "schlecht" in der technischen Analyse.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur wenigen neutralen Tagen und keiner negativen Diskussion. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion, nämlich "gut" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Parkd-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) als "überkauft" eingestuft wird. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Stimmungsänderungen zu verzeichnen sind. Daher ergibt sich eine insgesamt "neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Bewertung der Parkd-Aktie, sowohl aus technischer Sicht als auch im Anleger-Sentiment und in Bezug auf den RSI.