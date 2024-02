Parkd Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Die Parkd-Aktie hat in den letzten Tagen eine starke Entwicklung gezeigt. Mit einem Kurs von 0,028 AUD liegt sie nun 40 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Bewertung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,67 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte über den analysierten Zeitraum an drei Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden positive Themen in Bezug auf Parkd verstärkt diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Parkd-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis überverkauft ist. Daher erhält sie in beiden Fällen eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Stimmungslage und Diskussionsintensität rund um die Aktie ergibt eine neutrale Bewertung, da die Beitragsanzahl und die Stimmungsänderung nur eine mittlere Aktivität zeigen. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage daher die Note "Neutral" gegeben.

Parkd kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Parkd jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Parkd-Analyse.

