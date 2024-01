Parkd Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Aktie von Parkd wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter auch die Sentiments und der Buzz im Netz. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt die Aktie eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was auch zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Die positive Themen rund um den Wert führten zu einer positiven Bewertung der Anleger-Stimmung, insgesamt wird daher eine gute Einschätzung erzeugt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Parkd-Aktie sowohl auf längerfristigerer Basis als auch auf kurzfristigerer Basis negative Bewertungen erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Bewertung hin.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen Werte von 100, was auf überkaufte Verhältnisse hinweist.

Insgesamt erhält die Parkd-Aktie daher eine schlechte Bewertung auf Basis aller analysierten Faktoren.