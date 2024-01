Parkd Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Aktie von Parkd wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter die Kommunikation im Netz, die technische Analyse und die Anlegerstimmung. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich, dass die Aktivität durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine schlechte Einschätzung, da der Kurs um 33,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -33,33 Prozent liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als neutral.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine schlechte Einschätzung, da der RSI bei 100 liegt und somit als überkauft gilt. Der RSI25 zeigt ebenfalls mit einem Wert von 100 eine schlechte Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Gesamteinschätzung für die Aktie von Parkd.