Park Ohio Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Park-Ohio können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dadurch ergeben sich interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Park-Ohio in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten erzielte Park-Ohio eine Performance von 59,33 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 13,28 Prozent, was eine Outperformance von +46,04 Prozent für Park-Ohio bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 31,6 Prozent unter der von Park-Ohio. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Park-Ohio-Aktie beträgt aktuell 59, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Park-Ohio damit ein "Neutral"-Rating.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 7,63 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 29. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb Park-Ohio auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.